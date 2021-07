Australia | cancellati ancora i Gp di Formula 1 e MotoGp | Non siamo vaccinati

Advertising

Gazzetta_it : F1 e MotoGP: cancellati i GP di Australia causa Covid. Aggiornato il calendario - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: F1 e MotoGP: cancellati i GP di Australia causa Covid. Aggiornato il calendario - infoitsport : Covid: cancellati i GP d'Australia di Formula 1 e MotoGP - Sportmediaset - sportmediaset : Covid: cancellati i GP d'Australia di Formula 1 e MotoGP. Niente gare a Melbourne per il secondo anno consecutivo.… - Doolitleanna : Covid: cancellate le gare di Formula 1 e MotoGP in Australia -

Ultime Notizie dalla rete : Australia cancellati

''Sebbene siamo delusi dall'impossibilità di correre inin questa stagione - si legge in una nota della Formula 1 - , siamo fiduciosi di poter offrire altre 23 gare nel 2021 e abbiamo una ...... in accordo con il Victoria State Government, la Formula 1 e la Dorna hanno deciso di cancellare dal calendario 2021 i GP didi entrambe le categorie. Il circus della F1, quindi, quest'anno ...Roma, 6 luglio 2021 - Anche quest'anno Formula 1 e Motogp non vanno in Australia. Le autorità australiane hanno deciso di annullare, per il secondo anno consecutivo a causa dell'emergenza Covid, i Gra ...Carmelo Ezpeleta ce lo aveva già anticipato la scorsa settimana ed ora è arrivata anche la conferma ufficiale: per il secondo anno consecutivo, la MotoGP non farà tappa a Phillip Island, con il Gran P ...