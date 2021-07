Ascolti Tv 5 luglio 2021 | nel mare di Raffaella c' è l' isola felice di Temptation Island

(Di martedì 6 luglio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 280.000 (1,4%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.471.000 (24,6%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera 1.746.000 (12,9%). Su Rai3 Blob sulla Carrà 975.

Tv 52021. In prima serata su Rai1 Carramba! Che Sorpresa del 1995 in omaggio a Raffaella Carrà - dalle 21:55 alle 23:39 - ha conquistato 2.581.000 spettatori pari al 13,8% di share ...Su Rai1, invece, l'ammiraglia ha voluto omaggiare Raffaella Carrà mandando in onda la prima puntata di Carramba che sorpresa : ecco a seguire i dati auditel del 5Temptation Island ...Ancora ottimi ascolti per l'edizione 2021 di Temptation Island: la seconda puntata è stata seguita da 3,5 milioni di spettatori, meglio del debutto ...Mercoledì 7 luglio presenterà la sua autobiografia e ci dice: "Ho cantato tutte le canzoni che volevo cantare" ...