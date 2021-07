Variante Erre | come Rave Party

Advertising

dogliani95 : @Masssimilianoo Nel mio dialetto, la provincia grandA di Cuneo, abbiamo tante parole che derivano dal francese, ma… - roma_paoletta : @SoniaMelli Identico. Poi c'è la variante Glamour con la Aprile e la sua erre moscia...un bel terzetto ?? - erre_ci__ : RT @testasullescale: chissà se nel multiverso c’è una mia variante produttiva ambiziosa e con una vita sociale -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Erre

L'Espresso

Pare che in questi raduni il virus si annidi negli amplificatori. Secondo altri studiosi, invece, nessun organismo può sopravvivere a quel livello di decibel ...Party illegale in una piccola frazione nel Pisano, nessuna mascherina e protocollo anti Covid. I titolari dei locali da ballo: il liberi tutti non vale solo per noi, almeno controlliamo i nostri clien ...