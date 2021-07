Terremoto, la procura chiede il rinvio a giudizio per 34 (Di lunedì 5 luglio 2021) Trentaquattro richieste di rinvio a giudizio per il caso degli appalti delle casette dei terremotati del Centro Italia. La procura di Ancona chiede così il processo per il dirigente della protezione civile delle Marche David Piccinini, per il presidente del consorzio Arcale Giorgio Gervasi, per il responsabile unico del procedimento Stefano Stefoni, per il direttore dell’esecuzione Lucia Taffetani e per i rappresentanti di 15 aziende che hanno lavorato nel cratere del sisma alla costruzione dei villaggi di Sae tutt’ora abitati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 luglio 2021) Trentaquattro richieste diper il caso degli appalti delle casette dei terremotati del Centro Italia. Ladi Anconacosì il processo per il dirigente della protezione civile delle Marche David Piccinini, per il presidente del consorzio Arcale Giorgio Gervasi, per il responsabile unico del procedimento Stefano Stefoni, per il direttore dell’esecuzione Lucia Taffetani e per i rappresentanti di 15 aziende che hanno lavorato nel cratere del sisma alla costruzione dei villaggi di Sae tutt’ora abitati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La Procura contesta che nei lavori siano state impiegate ditte non in possesso della certificazione antimafia e che hanno effettuato lavori anche di scarsa qualità tanto che i moduli abitativi ...