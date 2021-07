“Speranze finite”. Il mare restituisce il corpo della 12enne. Era scomparsa davanti ai cugini di 8 e 10 anni (Di lunedì 5 luglio 2021) Speranze finite. È stata trovata morta la ragazzina di 12 anni scomparsa questa mattina nel mare di Vieste, sul Gargano. A dare la notizia il sindaco del comune foggiano Giuseppe Nobile. Il corpo è stato recuperato recuperato in località San Francesco dalla capitaneria di Porto di Vieste. Stando a una ricostruzione, verso le 10:30 si sarebbe tuffata in acqua con due cuginetti di 8 e 10 anni in località Marina Piccola, pare per raggiungere a nuoto il vicino faro. Il mare agitato avrebbe messo in difficoltà i ragazzini due dei quali sarebbero stati ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021). È stata trovata morta la ragazzina di 12questa mattina neldi Vieste, sul Gargano. A dare la notizia il sindaco del comune foggiano Giuseppe Nobile. Ilè stato recuperato recuperato in località San Francesco dalla capitaneria di Porto di Vieste. Stando a una ricostruzione, verso le 10:30 si sarebbe tuffata in acqua con due cuginetti di 8 e 10in località Marina Piccola, pare per raggiungere a nuoto il vicino faro. Ilagitato avrebbe messo in difficoltà i ragazzini due dei quali sarebbero stati ...

