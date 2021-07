Sblocco licenziamenti, primi effetti: a Monza 152 lavoratori lasciati a casa con una mail (Di lunedì 5 luglio 2021) Una storica azienda manifatturiera della provincia di Monza ha annunciato la chiusura a sorpresa di un intero stabilimento, comunicando il licenziamento di tutti i suoi 152 lavoratori con una email. Quello della Gianetti Ruote, azienda leader nella produzione di ruote in acciaio, è il primo caso rilevante a livello nazionale di chiusura di una azienda dalla fine del blocco dei licenziamenti lo scorso 1° luglio. L’azienda, di proprietà di un fondo d’investimenti statunitense, ha affermato che la decisione è dovuta alla crisi dello stabilimento di Ceriano Laghetto, “aggravata dalla pandemia”. Nella mail ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021) Una storica azienda manifatturiera della provincia diha annunciato la chiusura a sorpresa di un intero stabilimento, comunicando il licenziamento di tutti i suoi 152con una e. Quello della Gianetti Ruote, azienda leader nella produzione di ruote in acciaio, è il primo caso rilevante a livello nazionale di chiusura di una azienda dalla fine del blocco deilo scorso 1° luglio. L’azienda, di proprietà di un fondo d’investimenti statunitense, ha affermato che la decisione è dovuta alla crisi dello stabilimento di Ceriano Laghetto, “aggravata dalla pandemia”. Nella...

