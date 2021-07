Riforma ammortizzatori sociali a punto di svolta (Di lunedì 5 luglio 2021) Si apre una settimana importante per la Riforma degli ammortizzatori. Da oggi, infatti, inizia il lavoro per mettere nero su bianco il nuovo sistema di tutela “universale” a tutti i lavoratori, in ogni settore e a prescindere dalle dimensioni dell’impresa. Si parte dall’accordo di fine giugno tra governo e parti sociali sul blocco dei licenziamenti dove è stata condivisa la necessità di una rapida conclusione della Riforma oltre all’avvio delle politiche attive e dei percorsi di formazione. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando punta a portare il provvedimento in Consiglio dei Ministri entro la fine del mese. Le risorse. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) Si apre una settimana importante per ladegli. Da oggi, infatti, inizia il lavoro per mettere nero su bianco il nuovo sistema di tutela “universale” a tutti i lavoratori, in ogni settore e a prescindere dalle dimensioni dell’impresa. Si parte dall’accordo di fine giugno tra governo e partisul blocco dei licenziamenti dove è stata condivisa la necessità di una rapida conclusione dellaoltre all’avvio delle politiche attive e dei percorsi di formazione. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando punta a portare il provvedimento in Consiglio dei Ministri entro la fine del mese. Le risorse. ...

