Raffaella Carrà è morta: ci lascia una regina dello spettacolo e della simpatia (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Maria Roberta Pelloni, così all'anagrafe l'artista nata a Bologna, 18 giugno 1943, se n'è andata. Showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, Raffaella Carrà, è stata una ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di lunedì 5 luglio 2021)Maria Roberta Pelloni, così all'anagrafe l'artista nata a Bologna, 18 giugno 1943, se n'è andata. Showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva,, è stata una ...

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - ex_smiles : RT @theunknovn: non è più bello fare l’amore da trieste in giù senza raffaella carrà - EricaDoddo : RT @raziel_scarlet: Noo rega non ce la faccio non riesco ad accettarla questa, una dopo l'altra poi e questa devo dire che è stata un colpo… -