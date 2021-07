Raffaella Carrà, Coletta: «C’era un nuovo progetto su Rai 1» (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà e Stefano Coletta La morte di Raffaella Carrà ha colpito il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che dalla showgirl aveva strappato la promessa di tornare in tv con un nuovo programma sulla rete ammiraglia. La pandemia da Covid-19 ha però bloccato un progetto che, con la triste notizia di oggi, non vedrà mai la luce. “Lei mi ha detto che con me si era creato davvero un rapporto di stima reciproca e di rapporto stretto, e che sarebbe tornata, ma io sono arrivato a Rai 1 pochi giorni prima della pandemia e quindi tutto si è sospeso. Ci ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 luglio 2021)e StefanoLa morte diha colpito il direttore di Rai 1 Stefano, che dalla showgirl aveva strappato la promessa di tornare in tv con unprogramma sulla rete ammiraglia. La pandemia da Covid-19 ha però bloccato unche, con la triste notizia di oggi, non vedrà mai la luce. “Lei mi ha detto che con me si era creato davvero un rapporto di stima reciproca e di rapporto stretto, e che sarebbe tornata, ma io sono arrivato a Rai 1 pochi giorni prima della pandemia e quindi tutto si è sospeso. Ci ...

