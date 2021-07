Porti: Brindisi, verifica antimafia anche per appalti minori (Di lunedì 5 luglio 2021) Brindisi - Saranno estese anche alle procedure 'minori' le verifiche antimafia previste dalla legge: è quanto avverrà per gli appalti e le concessioni demaniali gestiti a Brindisi dall'Autorità di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 luglio 2021)- Saranno estesealle procedure '' le verifichepreviste dalla legge: è quanto avverrà per glie le concessioni demaniali gestiti adall'Autorità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Porti Brindisi Porti: Brindisi, verifica antimafia anche per appalti minori Brindisi - Saranno estese anche alle procedure 'minori' le verifiche antimafia previste dalla legge: è quanto avverrà per gli appalti e le concessioni demaniali gestiti a Brindisi dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale a seguito di un protocollo di legalità firmato oggi dal prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni e dal presidente dell'...

Montenegro: l'insostenibile leggerezza del debito. Trappola cinese o furberia locale? Cina a poche ore di motoscafo da Brindisi Nel 2018, il Center for Global Development aveva inserito ... Il Montenegro è un membro della NATO dal 2017 (cessione di territorio e di porti a diversa ...

Porti: Pettorino nuovo Commissario Adsp Adriatico Centrale ANCONA, 05 LUG - "Il Comandante Generale della Guardia Costiera, Giovanni Pettorino, è stato nominato Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale". Lo comun ...

