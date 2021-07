Per Lucio | recensione | ritratto del cantante da giovane

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ladi Per, il documentario che il cineasta Pietro Marcello ha dedicato alla figura diDalla. Ladi Per, che arriva nelle sale come uscita-evento su tre giorni (5, 6 e 7 luglio) dopo essere stato presentato, inizialmente online, all'interno della Berlinale 2021, comporta dover fare i conti con due cose: la prima, il ritorno al documentario da parte di Pietro Marcello, cineasta che nel 2019 si è cimentato con la finzione adattando Jack London e trasportando la vicenda di Martin Eden a Napoli, con le fattezze di Luca Marinelli (ma era comunque presente il materiale ...

... del nostro rapporto con immagini e iconografie popolari 4 5 PUNTEGGIO TOTALE Come può immaginare chi già conosce il lavoro di Pietro Marcello ,non è la classica celebrazione biografica ...La recensione di Per Lucio, il documentario che il cineasta Pietro Marcello ha dedicato alla figura di Lucio Dalla. La recensione di Per Lucio, che arriva nelle sale come uscita-evento su tre giorni (