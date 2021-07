Pau Torres: «L’Italia si è “spagnolizzata”, ora giocano meglio a calcio» (Di lunedì 5 luglio 2021) Pau Torres ha parlato del cambiamento tattico che ha adottato L’Italia, presentando anche la semifinale di Euro 2020 Pau Torres, intervistato dal Mundo Deportivo, ha presentato la partita tra Italia e Spagna, valevole per un posto nella finale di Euro 2020. MOMENTO SPAGNA – «Siamo preparati per arrivare in fondo alla competizione, le partite precedenti sono andate bene e lo hanno dimostrato. Sappiamo anche di avere le qualità per giocare ancora meglio. Il nostro modo di giocare però non è cambiato, siamo stati condizionati anche da un pò di sfortuna. L’importante ora è allenarsi bene e restare concentrati su noi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Pauha parlato del cambiamento tattico che ha adottato, presentando anche la semifinale di Euro 2020 Pau, intervistato dal Mundo Deportivo, ha presentato la partita tra Italia e Spagna, valevole per un posto nella finale di Euro 2020. MOMENTO SPAGNA – «Siamo preparati per arrivare in fondo alla competizione, le partite precedenti sono andate bene e lo hanno dimostrato. Sappiamo anche di avere le qualità per giocare ancora. Il nostro modo di giocare però non è cambiato, siamo stati condizionati anche da un pò di sfortuna. L’importante ora è allenarsi bene e restare concentrati su noi ...

Advertising

lenny7mcrs : @iwasxo Ddjksjdjsjsbrdsksk bon, c des gamins oklm (xptdrrrrrrrrrrr Pau Torres) - ichhabdurchfall : @dummerGamer Gianluigi Donnarumma Salvatore Sirigu Alex Meret Alessandro Bastoni Rafael Tolói Francesco Acerbi Leon… - cadiamofelici : pau torres robbato male - giulielle16_ : Spagna 1- Llorente 2- Morata 3- Pau Torres 4- Sarabia Non ne li ricordo gli altri quindi non mi sono entrati in testa - Laudantes : La costante attenzione del blocco in pressing è il marchio dell'Italia, contro la Spagna il test del palleggio sarà… -