OPA Eukedos | adesioni oltre il 5%

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da La Villa sulle azioni, risulta che oggi, 5 luglio 2021, sono state presentate 1.000 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 332.267 le richieste di adesioni, pari al 5 ,63% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 21 giugno 2021, terminerà il 9 luglio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 8 e 9 luglio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

