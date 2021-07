Oculus Rift S non è più disponibile all'interno del sito ufficiale (Di lunedì 5 luglio 2021) E' passato un po' di tempo, ma attualmente Oculus Rift S non è più disponibile su sito web di Oculus. Ora, tutto quanto è puntato su Oculus Quest 2, un visore autonomo che può essere collegato a un PC. Facebook aveva già annunciato nell'aprile di quest'anno che non avrebbe prodotto più Rift S lasciando esaurire tutte le scorte. Oculus Quest 2 rispetto al precedente visore offre un display a risoluzione più elevata, con una frequenza di aggiornamento più rapida e una maggiore flessibilità: l'unico neo? Richiede un accesso a Facebook che ha suscitato qualche ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) E' passato un po' di tempo, ma attualmenteS non è piùsuweb di. Ora, tutto quanto è puntato suQuest 2, un visore autonomo che può essere collegato a un PC. Facebook aveva già annunciato nell'aprile di quest'anno che non avrebbe prodotto piùS lasciando esaurire tutte le scorte.Quest 2 rispetto al precedente visore offre un display a risoluzione più elevata, con una frequenza di aggiornamento più rapida e una maggiore flessibilità: l'unico neo? Richiede un accesso a Facebook che ha suscitato qualche ...

