Morgan denunciato dall’ex fidanzata | la reazione del cantante

Leggi su solodonna

(Di lunedì 5 luglio 2021)è di nuovo alle prese con i guai giudiziari. Dopo il contenzioso che l’ha visto protagonista insieme a Bugo, ora a denunciarlo è stata la sua exAngelica Schiatti: ilha raccontato con un lungo sfogo su Instagram cosa è successo, in modo molto dettagliato. Non finiscono mai i guai giudiziari per: dopo il contenzioso avuto con Bugo per via dell’eliminazione dal Festival di Articolo completo: dal blog SoloDonna