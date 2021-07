Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon (Di lunedì 5 luglio 2021) Il tennista romano Matteo Berrettini ha battuto pre tre set a zero (6-4, -6-3, 6-1) il bielorusso Ilya Ivashka e si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon, che giocherà contro Alexander Zverev o Felix Auger-Aliassime. Era da ventitré Leggi su ilpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Il tennista romanoha battuto pre tre set a zero (6-4, -6-3, 6-1) il bielorusso Ilya Ivashka e si èaididi, che giocherà contro Alexander Zverev o Felix Auger-Aliassime. Era da ventitré

ItaliaTeam_it : VOLA MATTEO VOLA! ???? Ilya Ivashka superato in tre set, @MattBerrettini è ai quarti di finale di #Wimbledon!… - ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego fanno la storia! ?? Per la prima volta nell’Era Open due tennisti #ItaliaTeam ag… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - stefanocasalec : RT @repubblica: ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non arrivava… - DarKnight_87 : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI POLVERIZZA IVASHKA ???? Dopo 23 anni un italiano torna ai quarti di finale di Wimbledon! Matteo supera il bielo… -