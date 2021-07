L’ultimo messaggio di Raffaella Carrà è stato per i giovani: «Studiate e non arrendetevi mai» (Di lunedì 5 luglio 2021) «Spesso i ragazzi che incontro mi chiedono: come faccio a fare una carriera come la sua? La mia risposta è sempre la stessa: Studiate, Studiate, Studiate. E non arrendetevi mai». Queste le parole che Raffaella Carrà, deceduta oggi, ha lasciato ai giovani registi nelle motivazioni del premio speciale dedicato al cortometraggio con l’idea più originale. Riconoscimento da lei stesso istituito che sarà consegnato il 25 luglio a Porto Santo Stefano (Grosseto), nell’ambito del Pop Corn Film Festival. «Io ho avuto tantissimo dalla vita – scriveva ancora ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) «Spesso i ragazzi che incontro mi chiedono: come faccio a fare una carriera come la sua? La mia risposta è sempre la stessa:. E nonmai». Queste le parole che, deceduta oggi, ha lasciato airegisti nelle motivazioni del premio speciale dedicato al cortometraggio con l’idea più originale. Riconoscimento da lei stesso istituito che sarà consegnato il 25 luglio a Porto Santo Stefano (Grosseto), nell’ambito del Pop Corn Film Festival. «Io ho avuto tantissimo dalla vita – scriveva ancora ...

