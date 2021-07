Italia-Spagna, Mancini: “Noi favoriti? Affrontiamo una squadra fortissima”. Bonucci: “Spinazzola? Abbiamo uno stimolo in più” (Di lunedì 5 luglio 2021) Un gruppo unito, una famiglia che fa di questa unione la sua forza, il suo segreto per cercare di arrivare fino in fondo a questi Europei. Così Roberto Mancini descrive, nella conferenza stampa alla vigilia del match con la Spagna, la spedizione azzurra che tra 24 ore sfiderà la Roja nella prima semifinale sul prato verde di Wembley, in Inghilterra. Un rapporto tra i ragazzi che sembra la proiezione di quello che da anni lega già il ct con il capo delegazione Gianluca Vialli e il resto dello staff tecnico: “Con Vialli ci conosciamo da molto tempo, Abbiamo vissuto tanti anni insieme e va aldilà dell’amicizia. È come avere un fratello, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Un gruppo unito, una famiglia che fa di questa unione la sua forza, il suo segreto per cercare di arrivare fino in fondo a questi Europei. Così Robertodescrive, nella conferenza stampa alla vigilia del match con la, la spedizione azzurra che tra 24 ore sfiderà la Roja nella prima semifinale sul prato verde di Wembley, in Inghilterra. Un rapporto tra i ragazzi che sembra la proiezione di quello che da anni lega già il ct con il capo delegazione Gianluca Vialli e il resto dello staff tecnico: “Con Vialli ci conosciamo da molto tempo,vissuto tanti anni insieme e va aldilà dell’amicizia. È come avere un fratello, ma ...

