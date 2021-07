Inter, tra 10 giorni Eriksen è atteso a Milano. Previsti diversi accertamenti (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo il malore e la paura del 12 giugno, per Christian Eriksen a breve sarà tempo di tornare a Milano, a colloquio con lo staff medico dell’Inter. Il danese è atteso la prossima settimana, circa una decina di giorni. Il giocatore parlerà con la dirigenza e chiaramente si sottoporrà a diversi accertamenti, per capire le sue condizioni. Ovvio se ne saprà anche di più sul suo futuro da calciatore. Al momento il danese si gode alcune giornate di relax al mare, vicino Copenaghen, dove era stato Intercettato da un piccolo fan che si fece fotografare con il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo il malore e la paura del 12 giugno, per Christiana breve sarà tempo di tornare a, a colloquio con lo staff medico dell’. Il danese èla prossima settimana, circa una decina di. Il giocatore parlerà con la dirigenza e chiaramente si sottoporrà a, per capire le sue condizioni. Ovvio se ne saprà anche di più sul suo futuro da calciatore. Al momento il danese si gode alcune giornate di relax al mare, vicino Copenaghen, dove era statocettato da un piccolo fan che si fece fotografare con il ...

Advertising

capuanogio : Tra #Kessie e il #Milan è ancora stallo. La trattativa riparte a luglio con l'obiettivo di chiuderla entro l'inizio… - DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, accordo raggiunto tra l'#Inter e #Kolarov per il rinnovo - Glongari : Tra i rinnovi prioritari per l’#Inter oltre a quello di #Lautaro c’è quello di Marcelo #Brozovic il cui contratto h… - Mediagol : Inter, De Vrij tra pallone e musica: pronto il singolo con i Keemosabe - zeliglinus : @90ordnasselA @capuanogio @capuanogio ci spieghi perché è un disastro per l’Inter è non lo è per Milan (Kessie) Juv… -