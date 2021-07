Inter, non solo Hakimi: pronto un altro addio, Lautaro resta (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo l’addio di Hakimi, l’Inter potrebbe aprire all’addio di un altro big. Il nuovo 3-5-2 di Simone Inzaghi potrebbe variare da quello di Antonio Conte. Il piano mercato dei nerazzurri in vista dell’estate Come cambierà il calciomercato dell’Inter in vista delle prossime settimane? L’imminente addio di Hakimi, attesa solamente l’ufficialità del suo passaggio al PSG, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo l’di, l’potrebbe aprire all’di unbig. Il nuovo 3-5-2 di Simone Inzaghi potrebbe variare da quello di Antonio Conte. Il piano mercato dei nerazzurri in vista dell’estate Come cambierà il calciomercato dell’in vista delle prossime settimane? L’imminentedi, attesa solamente l’ufficialità del suo passaggio al PSG, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L’idea dell’Inter è quella di non cedere altri giocatori come Hakimi - Sky Hector Bellerin e Davide Zappacosta sono due profili interessanti e molto efficaci anche per il poco dispendio economico» La cessione di Achraf Hakimi dall’Inter al Psg sembra ormai essere cosa fatta.

