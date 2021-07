In Inghilterra i contagi continuano a crescere ma Johnson annuncia lo stesso il Freedom Day delle restrizioni. “Dobbiamo riaprire la società” (Di lunedì 5 luglio 2021) In Inghilterra il numero di casi di Covid sta crescendo rapidamente e le stime, ha detto oggi il premier Boris Johnson, “indicano che per il 19 luglio ci saranno circa 50 mila contagi al giorno” (quelli registrati oggi sono 27.340). Johnson ha sottolineato che la campagna vaccinale precede come previsto e “l’immunizzazione resta efficace contro il Coronavirus”, ma, nonostante la pandemia è ben lontana dall’essere finita, “bisogna riaprire la società”. “Non sarà certamente finita per il 19 luglio”, ha riconosciuto l’inquilino di Downing Street. Tuttavia, “Dobbiamo essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Inil numero di casi di Covid sta crescendo rapidamente e le stime, ha detto oggi il premier Boris, “indicano che per il 19 luglio ci saranno circa 50 milaal giorno” (quelli registrati oggi sono 27.340).ha sottolineato che la campagna vaccinale precede come previsto e “l’immunizzazione resta efficace contro il Coronavirus”, ma, nonostante la pandemia è ben lontana dall’essere finita, “bisognala”. “Non sarà certamente finita per il 19 luglio”, ha riconosciuto l’inquilino di Downing Street. Tuttavia, “essere ...

Advertising

Agenzia_Italia : È record di contagi settimanali in Inghilterra. Mai così tanti da febbraio - man_gregor : @Rosita89540045 @PaperinikEdonna 2) Di fatto, il vaccino non é un'arma perfetta, non lo é mai stata. Però riduce ri… - LaNotiziaTweet : In #Inghilterra i contagi continuano a crescere ma #Johnson annuncia lo stesso il #FreedomDay delle restrizioni. “D… - buitre97148061 : @SilviaTeresa14 @macri9095 Indichi anche la mortalità di prima e ora!! Non solo la curva dei contagi!!! Può farlo a… - man_gregor : @ClinicamenteB Beh, da quando un vaccino é onnipotente? Basta vedere i dati dell'Inghilterra per capire che esso ef… -