Il Club dei Supereroi in edicola con il primo numero (Di lunedì 5 luglio 2021) Tra i Supereroi del mondo Disney il più famoso è certamente Paperinik. Ma quanto a eroismo non sono da meno Superpippo, Paper Bat, Paperinika, Tuba Mascherata e Bat Carioca che, a differenza del papero mascherato, non hanno mai avuto una ribalta per farsi conoscere dal grande pubblico. È arrivato il momento di scoprirli (e riscoprirli) tutti con Il Club dei Supereroi, un nuovo appuntamento bimestrale edito da Panini Comics che raccoglie alcune delle storie più belle, anche inedite, prodotte in tutto il mondo e dedicate ai Supereroi che hanno affollato le pagine di Topolino (e non solo…). Il primo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 luglio 2021) Tra idel mondo Disney il più famoso è certamente Paperinik. Ma quanto a eroismo non sono da meno Superpippo, Paper Bat, Paperinika, Tuba Mascherata e Bat Carioca che, a differenza del papero mascherato, non hanno mai avuto una ribalta per farsi conoscere dal grande pubblico. È arrivato il momento di scoprirli (e riscoprirli) tutti con Ildei, un nuovo appuntamento bimestrale edito da Panini Comics che raccoglie alcune delle storie più belle, anche inedite, prodotte in tutto il mondo e dedicate aiche hanno affollato le pagine di Topolino (e non solo…). Il...

Advertising

pisto_gol : I club calcistici in grave difficoltà economica, oggi cercano nuove entrate, invece di pensare a ridurre le spese.… - ZZiliani : La domanda è: esiste nel web qualcosa di più triste del sito (tuttora attivo) della #Superlega che si propone ancor… - VittorioSgarbi : Il 9 luglio al «Fantini Club» di Cervia, alle 21,30, per la presentazione del libro «Ecce Caravaggio». Una cornice… - Lacasespoglia : @fabcet L' estate è la stagione dei bilanci amari anche per qualcun altro... Benvenuto nel club, compagno???????? - TengaAlbi : RT @FBiasin: #Ceferin mantiene le finali a Londra per difendere Johnson, che a sua volta aveva difeso l'#Uefa dalla minaccia della #Superle… -