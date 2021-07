Fiorentina | Barone | “Gattuso? Mi viene da ridere quando dice che Mendes è un amico”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Joe, direttore generale della, ha parlato al sito ufficiale della Viola viola a pochi giorni dal raduno. “Aspettiamo che la squadra arrivi nel fine settimana per iniziare il raduno della nuova stagione. Abbiamo intanto fatto alcuni cambi al centro sportivo, qualche tocco innovativo che i ragazzi troveranno”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SU ITALIANO – “Gli parlo ogni giorno. Voglio fargli i migliori auguri per la prossima stagione. Ha portato tanto entusiasmo alla nostra città e alla nostra tifoseria, ma anche all’interno della società”. SULL’INTERVISTA DI– “Mi faquesta ...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Fiorentina Il direttore generale Joe #Barone replica all'intervista rilasciata da #Gattuso - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #CriticheGattuso Fiorentina, Barone risponde a Gattuso: “Fa ridere quan… - sportface2016 : #Fiorentina Il direttore generale Joe #Barone replica all'intervista rilasciata da #Gattuso - hbk_89 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Barone risponde a #Gattuso: 'Situazione che mi fa ridere, ha la memoria corta. Pradè ha visto Mendes' https://t… - sportli26181512 : Fiorentina, Barone risponde a Gattuso: 'Situazione che mi fa ridere, ha la memoria corta. Pradè ha visto Mendes': I… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Barone

Commenta per primo Il direttore Generale della, Joe, ha parlato ai canali ufficiali della società, non lesinando una decisa risposta alle parole di stamani di Rino Gattuso a La Repubblica : 'Aspettiamo che la squadra arrivi alla ..."L'anno mi era stato presentato Quarta da Pradè e, quest'anno il primo grande affare è stato Nicolas Gonzales che, come ormai sapete, il più costoso nella storia della. È un grande ...Ancora le parole di Pantaleo Corvino, con aneddoti sul nuovo acquisto Gonzalez, sulla mancata cessione di Mutut e sulla discussione con Barone al momenTo di lasciare la Fiorentina, partendo ...In questa finestra estiva, la quinta dell’era Commisso, Pradè sarà affiancato da una squadra cambiata con gli addii di Dainelli e Donadel, in attesa di una decisione definitiva su Antognoni e rinforza ...