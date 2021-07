"Ero a un passo dall'Inter. Vi svelo come andò a finire" (Di lunedì 5 luglio 2021) Patrick Cutrone attaccante del Wolverhampton rientrato dal prestito al Valencia, ha parlato della vittoria dell'Italia sul Belgio e del suo futuro Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Patrick Cutrone attaccante del Wolverhampton rientrato dal prestito al Valencia, ha parlato della vittoria dell'Italia sul Belgio e del suo futuro

"Ero a un passo dall' Inter . Vi svelo come andò a finire " Fino a poco tempo fa dormivi con un pallone sotto al cuscino, una specie di rito scaramantico o cosa? "Il calcio è stato da sempre la mia ragione di vita, sin da quando non ero altro che un bambino. ...

Patrick Cutrone: "Ero a un passo dall'Inter. Vi svelo come andò a finire"
Fino a poco tempo fa dormivi con un pallone sotto al cuscino, una specie di rito scaramantico o cosa? "Il calcio è stato da sempre la mia ragione di vita, sin da quando non ero altro che un bambino. ...