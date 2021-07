De Laurentiis | ”Se Insigne vuole girare l’Europa sarà una sua decisione”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 5 luglio 2021) De: “Dico di aprire al 100% gli stadi a chi ha il passaporto vaccinale, l’Italia? Rinnovo di? Se mi dice che si è stancato e nonrelegarsi euna sua, non certo nostra” Aurelio De, presidente del Napoli, è intervenuto in collegamento telefonico nel corso di un forum sul riscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo per parlare di alcuni argomenti e del rinnovo di. Queste le sue parole: QUANDO DESEPPE CHE IL NAPOLI ERA ...