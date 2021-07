Da Ermal Meta a Vasco Rossi e Laura Pausini, i messaggi per Raffaella Carrà (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà è venuta a mancare oggi. Il mondo della musica e dello spettacolo la ricordano sui social. Tiziano Ferro ha deciso di non condividere ricordi con lei ma di salutarla ugualmente accennando a miliardi di momenti trascorsi insieme. Tra i tanti, quelli relativi alla canzone E Raffaella è Mia, che le ha dedicato nel 2006 nell’album Nessuno è Solo. “Ho avuto l’onore di passare una serata con te a casa tua. È stata una delle serate più belle di sempre. Non ci sarà mai più un’altra come te. Unica, inimitabile, irraggiungibile. Addio”, scrive Ermal Meta su Instagram. La saluta anche ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 luglio 2021)è venuta a mancare oggi. Il mondo della musica e dello spettacolo la ricordano sui social. Tiziano Ferro ha deciso di non condividere ricordi con lei ma di salutarla ugualmente accennando a miliardi di momenti trascorsi insieme. Tra i tanti, quelli relativi alla canzone Eè Mia, che le ha dedicato nel 2006 nell’album Nessuno è Solo. “Ho avuto l’onore di passare una serata con te a casa tua. È stata una delle serate più belle di sempre. Non ci sarà mai più un’altra come te. Unica, inimitabile, irraggiungibile. Addio”, scrivesu Instagram. La saluta anche ...

Advertising

Ali_jax_hiphop : Beccato un Ermal selvatico con giacca fucsia e con tanto di cappello?? Meta certo che così nn passi inosservato????… - RADIOEFFEITALIA : Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente - CronacheMc : Il programma andrà in onda domani su Rai 2 a partire dalle 23,30, proporrà le esibizioni live di Subsonica, Ermal M… - em_eraldsea : RT @napolimagazine: TV - Musicultura 2021, speciale in onda su Rai 2, conducono Veronica Maya ed Enrico Ruggieri, tra gli ospiti Irene Gran… - Julia78210 : RT @napolimagazine: TV - Musicultura 2021, speciale in onda su Rai 2, conducono Veronica Maya ed Enrico Ruggieri, tra gli ospiti Irene Gran… -