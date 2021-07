Covid 19, contagi in aumento in tutta Europa (Di lunedì 5 luglio 2021) Durante l’ultima settimana, dal 26 giugno al 3 luglio, l’Europa intera ha registrato un aumento inatteso dei casi di contagio da Covid 19. I numeri attuali non trovano riscontro nelle stime delle ultime tabelle previsionali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). In Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna i casi, soprattutto di variante Delta, sono in netto aumento. Un dato confortante riguarda i decessi: restano stabili rispetto alle previsioni, nonostante l’incidenza della nuova variante. Covid: ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 luglio 2021) Durante l’ultima settimana, dal 26 giugno al 3 luglio, l’intera ha registrato uninatteso dei casi dio da19. I numeri attuali non trovano riscontro nelle stime delle ultime tabelle previsionali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). In Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna i casi, soprattutto di variante Delta, sono in netto. Un dato confortante riguarda i decessi: restano stabili rispetto alle previsioni, nonostante l’incidenza della nuova variante.: ...

