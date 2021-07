Classifica ATP Race, Matteo Berrettini sempre più lanciato verso le Finals di Torino. E se avanzasse ancora a Wimbledon… (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo il quarto turno di Wimbledon 2021 la situazione della Classifica Race ATP premierebbe Matteo Berrettini nella strada verso Torino: l’azzurro al momento è settimo a quota 2665 e dunque rientrerebbe tra i migliori otto che andranno a giocarsi l’ultimo atto stagionale, ovvero le ATP Finals. Ai margini della lista dei qualificati c’è Jannik Sinner, attualmente decimo a quota 1520, a 265 punti dal russo Aslan Karatsev, ottavo. Tra i primi 30 però ci sono anche altri tre azzurri: Lorenzo Sonego è 14° a 1220, Fabio Fognini è 27° con 915, infine Lorenzo Musetti si piazza 30° ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo il quarto turno di Wimbledon 2021 la situazione dellaATP premierebbenella strada: l’azzurro al momento è settimo a quota 2665 e dunque rientrerebbe tra i migliori otto che andranno a giocarsi l’ultimo atto stagionale, ovvero le ATP. Ai margini della lista dei qualificati c’è Jannik Sinner, attualmente decimo a quota 1520, a 265 punti dal russo Aslan Karatsev, ottavo. Tra i primi 30 però ci sono anche altri tre azzurri: Lorenzo Sonego è 14° a 1220, Fabio Fognini è 27° con 915, infine Lorenzo Musetti si piazza 30° ...

Advertising

zazoomblog : Classifica Matteo Berrettini proiezioni ranking ATP Wimbledon: due vittorie per essere certo dell’8° posto! E se Fe… - mattia_morosini : @giuseppecoscio1 @vasilijivanovic È scarsino a giudicare la classifica ATP... - jeanpauldl1998 : @ideeKjaer @constantinesimo Non ci sono soldi in palio, e credo neanche punti per la classifica ATP. Però hanno un… - arcadius1999 : #sinner solo uno avido di danaro che non si sente manco italiano perche’ nato e cresciuto nelle zone di Haidi, pres… - infoitsport : Ranking ATP Race, Matteo Berrettini avvicina il 6° posto in classifica! Le proiezioni a Wimbledon! -