CALCIOMERCATO MILAN – Tadic nome caldo: la scheda / News (Di lunedì 5 luglio 2021) Uno dei nomi più caldi per il CALCIOMERCATO del MILAN è quello di Dusan Tadic, serbo classe 1988 dell'Ajax. Nella video News lo conosciamo meglio con la sua scheda. Arrivarci è comunque difficile. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 luglio 2021) Uno dei nomi più caldi per ildelè quello di Dusan, serbo classe 1988 dell'Ajax. Nella videolo conosciamo meglio con la sua. Arrivarci è comunque difficile.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La richiesta del #Milan dopo la prima offerta dell'Eintracht per #Hauge: c'è distanza tra le parti… - DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - tom_dimiddio : Quindi per #BrahimDíaz manca ancora qualcosa? ?? #Milan #Calciomercato - larocri76 : RT @notiziasportiva: #Calciomercato Milan, Ilicic arriva con lo scambio: cifre e dettagli dell’affare -