Ue | Salvini contro Letta | “Non commento sue provocazioni”

"Letta il documento che ho firmato per l'Europa non lo ha letto, non commento le sue provocazioni". Così Matteo Salvini, ospite di Agenda su Skytg24. "Letta un giorno vuole lo ius soli, poi gli azzurri inginocchiati…", dice ancora il leader della Lega. "Giorgetti si occupa di economia, ma la sintonia è totale, di esteri si occupa un altro", continua Salvini, rispondendo a una domanda sulla posizione del vicesegretario della Lega sulla carta dei valori europei. Sul capitolo governo, il leader della Lega spera "che l'Italia potrà contare su Draghi il più a lungo possibile, noi saremo al suo ...

