(Di domenica 4 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati redazione Massimo pesche ancora pocosulle strade della capitale Tuttavia un incidente e ormai risolto sul Raccordo Anulare provoca lievi rallentamenti tra Laurentina e Pontina in carreggiata interna Quindi verso l’Aurelia intanto aumenta ilsulle strade del Litorale già possibili i rallentamenti sulla litoranea ostia-anzio tra il Lido di Castel Fusano e Torvaianica in città sono invece possibili difficoltà di circolazione nella zona del Vaticano per le consuete cerimonie domenicali in piazza San Pietro ricordiamo poi la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali con ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-07-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2021 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - aldi_pietro : @Sandro42397673 @GRAB_Roma @CarloCalenda @gualtierieurope @EnricoMichetti @virginiaraggi Eh ma... Eh però A Roma c'… - LuceverdeRoma : ?#Roma #Incidente -A90 Grande Raccordo Anulare ??????Traffico rallentato causa incidente nel tratto compreso tra L… - astralmobilita : ??? #FL7 #Roma #Napoli via #Formia Traffico in graduale ripresa, @ferpress @Meta_Magazine @Ass_Cult_CeSMoT… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Viale, civico 4, con un'occupazione di 30 metri quadri dalle ore 8 di lunedì alle 18 del 9 ...tempo necessario allo scarico - carico del materiale del cantiere con idonee deviazioni del..."In A1, 6 km di coda perintenso e lavori tra Incisa - Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna; in direzionecode a tratti perintenso tra Firenze Impruneta e Firenze ...Circa 20 corse in meno al giorno e al massimo cinque treni in funzione per un servizio che d'estate fa numeri record per l'esodo verso le spiagge di Ostia e di inverno anche per la mole ...Anche l'interesse all'estero per il greggio americano è in aumento nonostante una ripresa irregolare dalla crisi in Asia ed Europa.