Sul Monte Rosa due alpiniste morte assiderate sotto la Piramide Vincent (Di domenica 4 luglio 2021) E’ stato un sabato drammatico quello che si è appena concluso, con delle notizie di cronaca che non avremmo mai voluto dare. Una arriva dal Monte Rosa e racconta di due donne che purtroppo hanno perso la vita durante una escursione. Due alpiniste pieMontesi sono morte assiderate sul Monte Rosa. Erano rimaste bloccate a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota. A trovare le due donne, di 30 anni, sono state le squadre a piedi del soccorso alpino valdostano. Con loro c’era anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 luglio 2021) E’ stato un sabato drammatico quello che si è appena concluso, con delle notizie di cronaca che non avremmo mai voluto dare. Una arriva dale racconta di due donne che purtroppo hanno perso la vita durante una escursione. Duepiesi sonosul. Erano rimaste bloccate a causa del maltempola, a 4.150 metri di quota. A trovare le due donne, di 30 anni, sono state le squadre a piedi del soccorso alpino valdostano. Con loro c’era anche ...

