“Se noi stacchiamo il fatto procreativo dalla relazione affettiva e sessuale si può ipotizzare…” (Di domenica 4 luglio 2021) Analisi e citazioni di Lorenzo Borrè. “Se noi stacchiamo il fatto procreativo dalla relazione affettiva e sessuale si può ipotizzare un futuro in cui la produzione degli esseri umani avviene totalmente attraverso le macchine. Una volta combinato tecnicamente l’ovocita e lo sperma, si procederà a costruire artificialmente degli esseri umani. La scienza potrà arrivare a questo. Il problema non è impedirlo. La ricerca deve fare i suoi percorsi per capire quello che può della vita. Ma l’uomo non deve consentire che tutto ciò che è tecnicamente fattibile diventi lecito. ... Leggi su ilparagone (Di domenica 4 luglio 2021) Analisi e citazioni di Lorenzo Borrè. “Se noiilsi può ipotizzare un futuro in cui la produzione degli esseri umani avviene totalmente attraverso le macchine. Una volta combinato tecnicamente l’ovocita e lo sperma, si procederà a costruire artificialmente degli esseri umani. La scienza potrà arrivare a questo. Il problema non è impedirlo. La ricerca deve fare i suoi percorsi per capire quello che può della vita. Ma l’uomo non deve consentire che tutto ciò che è tecnicamente fattibile diventi lecito. ...

zazoomblog : “Se noi stacchiamo il fatto procreativo dalla relazione affettiva e sessuale si può ipotizzare…” - #stacchiamo… - Cristian75000 : @pdprovmt @peppeprovenzano @ClaudioScarnat0 @Tetovaccari @Vito_DeFilippo @maura_locantore @PdBasilicata… - moonvigx : Ok ora stacchiamo tutti così vedono che noi siamo interessati ad Ari e Tay e non ad altro #TayAriVH1 - FerisTempora : Dobbiamo segnarne almeno 1 Noi come incoraggiamento e dobbiamo risparmiare energie anche per il secondo tempo. Loro… -

Ultime Notizie dalla rete : noi stacchiamo Se ami gli altri, prenditi il tuo tempo Ma non possiamo mai dimenticarci di prenderci cura di noi nemmeno per un istante. Mettiamo paletti. Impariamo a dire di no. Stacchiamo un po' le dita e gli occhi dallo smartphone. Riscopriamo il ...

INTERVISTA - Erion Begaj: 'Non avevo patologie pregresse ma sono finito in Rianimazione per il Covid. Questa estate usiamo la testa' ...della sopravvivenza del virus rimane la circolazione tra noi. E il vaccino, fortunatamente, da quello che sentiamo, sta funzionando in termini di riduzione dei ricoveri e decessi. Stacchiamo per un ...

?Se ami gli altri, prenditi il tuo tempo Qui News Valdera Ma non possiamo mai dimenticarci di prenderci cura dinemmeno per un istante. Mettiamo paletti. Impariamo a dire di no.un po' le dita e gli occhi dallo smartphone. Riscopriamo il ......della sopravvivenza del virus rimane la circolazione tra. E il vaccino, fortunatamente, da quello che sentiamo, sta funzionando in termini di riduzione dei ricoveri e decessi.per un ...