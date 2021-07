Roger Federer: parteciperà alle olimpiadi di Tokyo 2020? (Di domenica 4 luglio 2021) Da quando è rientrato Roger Federer ha chiarito che Wimbledon e le olimpiadi di Tokyo sarebbero stati i suoi principali obiettivi. La sua campagna a Londra ha avuto inizio martedì contro il francese Adrian Mannarino (che si è ritirato), poi battuto Richard Gasquet, è stata la volta di Cameron Norrie. Federer è dotato di un tennis che ben si adatta a questa superficie. Cosa ha detto Roger Federer sulle olimpiadi? “Non posso negare che mi piacerebbe tantissimo andare alle olimpiadi” – ha esordito il 20 volte campione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Da quando è rientratoha chiarito che Wimbledon e ledisarebbero stati i suoi principali obiettivi. La sua campagna a Londra ha avuto inizio martedì contro il francese Adrian Mannarino (che si è ritirato), poi battuto Richard Gasquet, è stata la volta di Cameron Norrie.è dotato di un tennis che ben si adatta a questa superficie. Cosa ha dettosulle? “Non posso negare che mi piacerebbe tantissimo andare” – ha esordito il 20 volte campione ...

Eurosport_IT : ?? Il #2luglio di 20 anni fa, un 19enne esordiente a #Wimbeldon di nome Roger Federer batteva al quarto turno il 7 v… - WeAreTennisITA : 20 anni fa esatti Roger Federer batteva Pete Sampras a #Wimbledon in quello che è considerato il match del cambio d… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL TENNIS ???? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR TENNISTA di tutti i tempi QUARTI DI FINALE Sc… - TennisWorldit : Roger Federer: 'Spero che sia rimasto ancora qualcosa dentro di me' - flamminiog : RT @GeorgeSpalluto: 18° ottavo di finale a Wimbledon per Roger Federer. Su 22 partecipazioni 69° ottavo di finale su 81 Slam Norrie era u… -