Rinnovo Ballardini: distanza con il Genoa. Futuro in bilico per il tecnico (Di domenica 4 luglio 2021) Il Genoa vorrebbe rinnovare il contratto di Davide Ballardini, attualmente in scadenza nel 2022: distanza tra le parti Il Genoa vorrebbe rinnovare il contratto di Davide Ballardini, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022, per non cominciare la stagione sapendo di poter perdere il tecnico dopo meno di un anno. Come riportato da Sky Sport, pur non essendoci malumori nello spogliatoio si registra una forte distanza tra il presidente Enrico Preziosi e il tecnico rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

