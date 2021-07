Pisa: rave party con oltre 4mila persone a Tavolaia. Cordone di sicurezza delle forze dell’ordine (Di domenica 4 luglio 2021) Folla calcolata in almeno 4-5 mila persone sono radunate da ieri sera, 3 luglio 2021, a Tavolaia, frazione del comune di Santa Maria a Monte, nel Pisano, per un rave party. Lo rende noto la questura di Pisa precisando che i giovani, provenienti anche dall'estero sono ammassati in un terreno privato dove c'è un casolare abbandonato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) Folla calcolata in almeno 4-5 milasono radunate da ieri sera, 3 luglio 2021, a, frazione del comune di Santa Maria a Monte, nelno, per un. Lo rende noto la questura diprecisando che i giovani, provenienti anche dall'estero sono ammassati in un terreno privato dove c'è un casolare abbandonato L'articolo proviene da Firenze Post.

