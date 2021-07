Miniere di cobalto | come la Cina sta colonizzando il Congo

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – Chiamarla Repubblica “Democratica” delha un sapore un po’ paradossale. Ma è proprio questa la nazione che sta, dal 2000 ad oggi, alimentando, per la maggioranza, tutti quelli che sono i nostri dispositivi elettronici. Dopo la corsa alle cave per l’oro e i diamanti, in un’epoca di ossessionata digitalizzazione, il focus si è spostato sui materiali che ci permettono di costruire e sviluppare i nostri strumenti. Tra questi, quello che ha un’importanza maggiore rispetto agli altri è sicuramente il coltan o. Sfruttamento minorile e salario indegno Questi sono sicuramente i due punti cardine di interesse per quanto riguarda la ...

...il 2021 è quello di aprire una scuola nella Repubblica Democratica del Congo dove la condizione di disagio da integrare è quella dei minori costretti a lavorare nelleestrattive di) ...... e in più noi europei spedivamo lì navi intere di questi rifiuti, che in realtà sono delle: ... quello dipasserà da 21mila a 455mila tonnellate all'anno; la domanda annuale di silicio e ...A Chiampo, nel vicentino, è stato brevettato un sistema per trasformare questi rifiuti in vernici per smalti. Il passo successivo? Riciclarle del tutto, creando nuove batterie da quelle esaurite "Anni ...Il segretario di Stato americano mette in guardia Draghi: la transizione ecologica su cui investirete centinaia di miliardi vi renderà dipendenti da Pechino ...