Milano | si sbilancia e cade mentre passa treno | rischia di perdere un dito

(Di domenica 4 luglio 2021), 4 lug. (Adnkronos) – Un uomo di 50 anni, M.G., si trovava ieri, poco dopo la mezzanotte, nella stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, nel milanese, quando è caduto, probabilmente a seguito dello spostamento di aria prodotto dalggio di un convoglio ferroviario. Si è ferito alle braccia e ha riportato una semi amputazione del pollice della mano sinistra. E’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Rozzano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Milano, 4 lug. Un uomo di 50 anni, M.G., si trovava ieri, poco dopo la mezzanotte, nella stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, nel milanese, quando è caduto, ...