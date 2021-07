"Mancanza di rispetto". La Gregoraci scatena la polemica: tutta colpa di questo messaggio (Di domenica 4 luglio 2021) È polemica sul padre di Pierpaolo Pretelli. tutta colpa di un post dedicato a Elisabetta Gregoraci. I genitori del prossimo concorrente di Tale e Quale Show non hanno mai dimenticato l'ex moglie di Flavio Briatore, all'interno della casa del Grande Fratello Vip molto vicina a loro figlio. E anche quando Pierpaolo ha intrapreso una relazione con Giulia Salemi, Bruno e consorte, non hanno nascosto di avere un debole per la showgirl calabrese. Proprio a lei è rivolto il complimento partito da Pretelli senior che ha condiviso su Instagram una storia in cui fa i complimenti alla Gregoraci per la conduzione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Èsul padre di Pierpaolo Pretelli.di un post dedicato a Elisabetta. I genitori del prossimo concorrente di Tale e Quale Show non hanno mai dimenticato l'ex moglie di Flavio Briatore, all'interno della casa del Grande Fratello Vip molto vicina a loro figlio. E anche quando Pierpaolo ha intrapreso una relazione con Giulia Salemi, Bruno e consorte, non hanno nascosto di avere un debole per la showgirl calabrese. Proprio a lei è rivolto il complimento partito da Pretelli senior che ha condiviso su Instagram una storia in cui fa i complimenti allaper la conduzione di ...

