Kim Kardashian, polemica per la visita in Vaticano: la replica (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, città eterna, attira ogni anno visitatori da tutto il mondo, VIP compresi. E tra questi, proprio in questi giorni, c’è anche Kim Kardashian, una celebrità che di certo non ha bisogno di presentazioni. L’imprenditrice sta facendo visita ai più iconici e importanti luoghi della capitale, come i il Colosseo, Piazza di Spagna, e i Musei Vaticani. In ogni sito, Kim sfoggia outfit da capogiro ma, quello indossato in Vaticano, ha fatto particolarmente discutere, dando vita a una vera e propria polemica. Chiunque abbia visitato il Vaticano e i Musei a esso annessi, sa che ... Leggi su dilei (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, città eterna, attira ogni annotori da tutto il mondo, VIP compresi. E tra questi, proprio in questi giorni, c’è anche Kim, una celebrità che di certo non ha bisogno di presentazioni. L’imprenditrice sta facendoai più iconici e importanti luoghi della capitale, come i il Colosseo, Piazza di Spagna, e i Musei Vaticani. In ogni sito, Kim sfoggia outfit da capogiro ma, quello indossato in, ha fatto particolarmente discutere, dando vita a una vera e propria. Chiunque abbiato ile i Musei a esso annessi, sa che ...

Advertising

NEG_Zone : RT @fraversion: Kim Kardashian si prepara per l’eventuale ritorno in tv di Donna sotto le stelle. - Dorian221190 : RT @fraversion: Kim Kardashian si prepara per l’eventuale ritorno in tv di Donna sotto le stelle. - _Star1ight_A : RT @xenomythos: Questa si sente Kim Kardashian solo perché ha detto uova strapazzate in inglese - hilucrezia : RT @xenomythos: Questa si sente Kim Kardashian solo perché ha detto uova strapazzate in inglese - xenomythos : Questa si sente Kim Kardashian solo perché ha detto uova strapazzate in inglese -