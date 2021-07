Jo Locatelli, maestro dell’obiettivo: cacciatore di volti e fatti per 50 anni (Di domenica 4 luglio 2021) Ha ancora Clusone nelle vene, anche se da una vita sta lontano dalla terra delle sue radici. Ha girato mezzo mondo come fotoreporter e con il suo obiettivo ha fissato volti che hanno accompagnato e scandito mille storie con i rispettivi protagonisti. Il suo nome è Giuseppe Locatelli, per tutti Jo, classe 1939, vivacità giovanile da vendere, stanziale a Purasca, in Svizzera, un pugno di km da Ponte Tresa. Per 42 anni ha dovuto inseguire la cronaca dalla redazione di un giornale, poi ha continuato a viaggiare e ancora si concede qualche incursione come cacciatore di scatti per libri e riviste. Jo Locatelli ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 luglio 2021) Ha ancora Clusone nelle vene, anche se da una vita sta lontano dalla terra delle sue radici. Ha girato mezzo mondo come fotoreporter e con il suo obiettivo ha fissatoche hanno accompagnato e scandito mille storie con i rispettivi protagonisti. Il suo nome è Giuseppe, per tutti Jo, classe 1939, vivacità giovanile da vendere, stanziale a Purasca, in Svizzera, un pugno di km da Ponte Tresa. Per 42ha dovuto inseguire la cronaca dalla redazione di un giornale, poi ha continuato a viaggiare e ancora si concede qualche incursione comedi scatti per libri e riviste. Jo...

Jo Locatelli, maestro dell’obiettivo: cacciatore di volti e fatti per 50 anni BergamoNews De Core a CMIT TV Ai microfoni di CMIT TV questa sera è intervenuto anche il vicedirettore del 'Corriere dello Sport', Francesco De Core: annuncio su Locatelli ...

