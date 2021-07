Il Liverpool ci prova per Barella | ma l’Inter lo reputa incedibile

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 luglio 2021) Ilall’assalto delper: Marotta e Ausiliono peròil centrocampista della Nazionale Nicolòsi sta mettendo in vetrina anche agli Europei con la maglia della Nazionale italiana, con il centrocampista deldecisivo nell’ultima sfida contro il Belgio. Su di lui ha messo gli occhi in Premier League il, con l’estimatore Klopp che lo vorrebbe nel suo centrocampo per la prossima stagione. Come riporta però Sport Mediaset,non sarebbe assolutamente intenzionata a ...