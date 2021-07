Ddl Zan, Renzi si mette di traverso: modifichiamolo. Ma Pd e M5S vogliono una legge-manifesto (Di domenica 4 luglio 2021) Italia Viva vuole modifiche al ddl Zan seguendo le indicazioni del Vaticano. Una mossa – esplicitata con la presentazione nei giorni scorsi di 4 emendamenti – che ha mandato su tutte le furie la sinistra. Il Pd in particolare si è trincerato dietro la linea del “non dialogo”: il ddl Zan deve essere votato così com’è, senza cambiamenti. I dem e i 5Stelle hanno definito “irricevibili” le modifiche di Italia Viva. Le proposte di modifica al ddl Zan che vorrebbe Italia Viva Il centrodestra accoglie invece con favore i bastoni tra le ruote che i Renziani hanno messo al già traballante carrozzone della legge. Che stavolta rischia davvero di arenarsi. Le proposte ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 luglio 2021) Italia Viva vuole modifiche al ddl Zan seguendo le indicazioni del Vaticano. Una mossa – esplicitata con la presentazione nei giorni scorsi di 4 emendamenti – che ha mandato su tutte le furie la sinistra. Il Pd in particolare si è trincerato dietro la linea del “non dialogo”: il ddl Zan deve essere votato così com’è, senza cambiamenti. I dem e i 5Stelle hanno definito “irricevibili” le modifiche di Italia Viva. Le proposte di modifica al ddl Zan che vorrebbe Italia Viva Il centrodestra accoglie invece con favore i bastoni tra le ruote che iani hanno messo al già traballante carrozzone della. Che stavolta rischia davvero di arenarsi. Le proposte ...

petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - SirDistruggere : I renziani ora vogliono togliere l'identità di genere dal DDL Zan, anche se questo significherà far sprofondare la… - MonicaCirinna : Ottima ricostruzione di @Dario_Accolla per @gaypostit sulle reazioni alle modifiche al #DdlZan proposte da… - LBorsetta : @twittingelenaa @Donzelli @FratellidItalia E l’ingresso nelle scuole di una formazione più inclusiva cosa c’entra c… - sciantokescia : RT @sabrina__sf: Che fare per pompare il ddl ZAN se le aggressioni omofobe non esistono ? Semplice, le inventano! #noddlzan -