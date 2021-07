Crisi diplomatica tra Polonia e Israele

(Di domenica 4 luglio 2021) Alta tensione per la norma, in discussione a Varsavia, che secondo lo Stato ebraico ostacola quasi tutte le future richieste di risarcimenti da parte di ebrei polacchi sopravvissuti alla Shoah Alta tensione traper una legge in discussione a Varsavia che, secondo lo Stato ebraico, rischia di ostacolare quasi tutte le future richieste di risarcimenti da parte di ebrei polacchi sopravvissuti alla Shoah. L’ambasciatore polacco inMarek Magierowski è stato convocato al ministero degli Esteri dal direttore generale Allon Bar, che ha avvertito: “Questa legge rischia ripercussioni negative nelle relazioni bilaterali”. ...

