**Covid: in Lombardia 131 casi e una vittima, ricoverati sotto quota 200** (Di domenica 4 luglio 2021) Milano, 4 lug. (Adnkronos) – In Lombardia sono 131 i casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore su 25.866 tamponi processati. Una sola la vittima del virus da ieri, che porta il totale da inizio pandemia a quota 33.786. I guariti e i dimessi, secondi i dati della Protezione civile, sono 608 e gli attualmente positivi scendono a quota 8.976 (-478). I ricoverati in terapia intensiva sono 44, uno in meno di ieri, a fronte di un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli altri pazienti Covid negli ospedali scendono sotto quota 200 e sono in tutto 195 dai 208 del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Insono 131 idi Covid rilevati nelle ultime 24 ore su 25.866 tamponi processati. Una sola ladel virus da ieri, che porta il totale da inizio pandemia a33.786. I guariti e i dimessi, secondi i dati della Protezione civile, sono 608 e gli attualmente positivi scendono a8.976 (-478). Iin terapia intensiva sono 44, uno in meno di ieri, a fronte di un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli altri pazienti Covid negli ospedali scendono200 e sono in tutto 195 dai 208 del ...

