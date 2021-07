Calciomercato Serie C, Modena: ingaggiato Marotta (Di domenica 4 luglio 2021) Modena - Il Modena ha reso noto l'acquisto di Alessandro Marotta , centravanti che ha appena rescisso il suo contratto con la Juve Stabia . Di seguito la nota in cui si apprende l'arrivo dell'ex ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021)- Ilha reso noto l'acquisto di Alessandro, centravanti che ha appena rescisso il suo contratto con la Juve Stabia . Di seguito la nota in cui si apprende l'arrivo dell'ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Modena: ingaggiato Marotta MODENA - Il Modena ha reso noto l'acquisto di Alessandro Marotta , centravanti che ha appena rescisso il suo contratto con la Juve Stabia . Di seguito la nota in cui si apprende l'arrivo dell'ex ...

Calciomercato Serie C, Juve Stabia: rescissione per Marotta CASTELLAMMARE DI STABIA - La Juve Stabia , in un comunicato, ha reso nota la rescissione del contratto di Alessandro Marotta , centravanti arrivato dal Vicenza a febbraio. Ecco la nota del club: "La S.

