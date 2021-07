Variante Delta: quanto è diffusa in Italia, report ISS (Di sabato 3 luglio 2021) Coronavirus, Variante Delta: quanto è diffusa in Italia- L’inchiesta lampo dell’Istituto Superiore di Sanità. Cosa bisogna sapere. Sono stati comunicato ieri i dati della flash survey, l’indagine lampo dell’Istituto Superiore di Sanità sulla diffusione della Variante Delta in Italia. Si tratta della ex Variante indiana del Coronavirus, il cui nome scientifico è B.1.617.2. La Variante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 3 luglio 2021) Coronavirus,in- L’inchiesta lampo dell’Istituto Superiore di Sanità. Cosa bisogna sapere. Sono stati comunicato ieri i dati della flash survey, l’indagine lampo dell’Istituto Superiore di Sanità sulla diffusione dellain. Si tratta della exindiana del Coronavirus, il cui nome scientifico è B.1.617.2. LaL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Adnkronos : Variante #Delta, l’ipotesi di Bassetti: 'Se nuova ondata, lockdown solo per non vaccinati'. #Covid. - Agenzia_Ansa : Dopo la variante Delta, ecco l'Epsilon. Science, è più resistente agli anticorpi. Ancora poco diffusa in Europa… - pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - glooit : Vaia (Spallanzani): “Con variante Delta vaccino funziona, non è più pericolosa altre varianti” leggi su Gloo… - SoniaLaVera : RT @25O319: Ora ditemi se non è un coglione. Sono dati personali. 'Variante Delta, Bassetti: 'Ondata in autunno? Lockdown solo per non vacc… -