Picchia compagna in strada Arrestato 45enne

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno Arrestato un 45enne romano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari, in transito in viale delle Province, hanno notato una discussione particolarmente animata tra una coppia la cui donna era oggetto di violenze sia verbali che fisiche, diventando bersaglio di ripetuti schiaffi alla nuca da parte dell'uomo e sono subito intervenuti. Riportato alla calma l'uomo, i Carabinieri hanno appurato che non era la prima volta che la donna, anche lei 45enne di Roma, subiva violenze da parte del suo compagno, infatti lo aveva già denunciato agli stessi Carabinieri lo scorso ...

