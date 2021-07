Napoli, aggredisce una donna: arrestato 21enne ucraino (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti dei Commissariati Vasto-Arenaccia e Vicaria-Mercato su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Giovanni Porzio all’angolo con corso Meridionale per la segnalazione di una donna aggredita in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato un uomo, in forte stato di agitazione, che discuteva animatamente con una donna trattenendola per un braccio; inoltre, alcuni passanti, che avevano provato a sedare gli animi durante la discussione, hanno raccontato che l’uomo, poco prima dell’arrivo degli agenti, aveva colpito più volte la donna al ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri sera gli agenti dei Commissariati Vasto-Arenaccia e Vicaria-Mercato su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Giovanni Porzio all’angolo con corso Meridionale per la segnalazione di unaaggredita in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato un uomo, in forte stato di agitazione, che discuteva animatamente con unatrattenendola per un braccio; inoltre, alcuni passanti, che avevano provato a sedare gli animi durante la discussione, hanno raccontato che l’uomo, poco prima dell’arrivo degli agenti, aveva colpito più volte laal ...

