Modena Calciomercato, ufficializzato l’arrivo di Fabio Scarsella (Di sabato 3 luglio 2021) Modena attivo sul mercato anche in questa giornata. È ufficiale l’arrivo dalla Feralpisalò di Fabio Scarsella, centrocampista classe ’89. I dettagli dell’operazione e le statistiche del giocatore. Fabio Scarsella arriva al Modena A dare conferma dell’operazione di mercato, è la stessa Società emiliana attraverso i suoi canali social. In vista della prossima stagione di Serie C, Attilio Tesser potrà contare sul contributo di Fabio Scarsella, centrocampista classe ’89, fino alla scorsa stagione in forza alla Feralpisalò. Il giocatore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021)attivo sul mercato anche in questa giornata. È ufficialedalla Feralpisalò di, centrocampista classe ’89. I dettagli dell’operazione e le statistiche del giocatore.arriva alA dare conferma dell’operazione di mercato, è la stessa Società emiliana attraverso i suoi canali social. In vista della prossima stagione di Serie C, Attilio Tesser potrà contare sul contributo di, centrocampista classe ’89, fino alla scorsa stagione in forza alla Feralpisalò. Il giocatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Modena Calciomercato Calciomercato Serie C, Modena: preso l'ex Frosinone Baroni MODENA - Il Modena , attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Riccardo Baroni lo scorso anno al Frosinone . Il difensore, classe 1998, ha ...

Calciomercato Sassuolo: non verrà esercitata la recompra di Cianci dal Teramo ... Potenza e Bari, e pare che Cianci sia destinato a muoversi anche in questa sessione di mercato: su di lui, secondo TuttoC.com , ci sono Catanzaro, Modena e Palermo. Segui CS anche su Instagram!

Calciomercato Modena, dal Chievo arriva Renzetti Corriere dello Sport Calciomercato Sampdoria, Primavera smantellata: ecco chi può partire La Primavera della Sampdoria rischia di perdere diversi calciatori in questo calciomercato: Siatounis e Obert sono già andati, Zovko può seguire Pecini ...

Calciomercato, il Palermo prova a battere l’ampia concorrenza per Bombagi: la situazione Il Palermo vorrebbe puntare forte su Francesco Bombagi. L’ex Teramo è conteso da tante società di Serie C e ha certamente l’imbarazzo della scelta per stabilire dove proseguire la sua carriera a quasi ...

